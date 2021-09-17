У Харківській області можуть ввести нові карантинні обмеження вже наступного тижня

Про це повідомили в ХОДА.

"Ми вже на порозі. Там за двома показниками ми вже перевищуємо. Ми чекаємо наступний тиждень і відповідне рішення буде прийнято на державному рівні, тоді проведемо нашу комісію і всі ці обмеження вступлять в законну силу. Поки область, як і держава, залишають в зеленій зоні", - повідомив заступник голови ХОДА.

До слова, харківських вчителів і медиків хочуть перевірити на імунітет до ковіда.

За словами заступника міського голови Харкова Світлани Горбунової-Рубан, імунітет до COVID-19 мають 24% працівників навчальних закладів.

Але це число не відображає реальну ситуацію, адже є люди, які перехворіли ковидом безсимптомно.

Імунітет до коронавірусу мають 69% медпрацівників, серед них-ті, хто перехворів і вакцинувався, але є й інша категорія.

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