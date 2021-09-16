У поліції поки не коментують

У Харкові жінка силою тягла на повідку собаку зі зламаною лапою

Телеграм-канал "Харків лайф" повідомляє, що небайдужа харків'янка побачивши моторошну картину не змогла пройти повз.

Жінка почала знімати знущання над собакою на камеру і написала заяву про жорстоке поводження з твариною в поліцію.

"Йшла додому і побачила цю картину. Я була в шоці, серед білого дня так знущально ставитися до собаки. Викликала поліцію, поки вони приїхали я вже була вдома, склали заяву і тиша. Пропонувала з ними проїхати до місця де вона імовірно живе і тримає собаку, сказали що не їх район, передадуть заяву у відповідне відділення поліції і пізніше зі мною зв'яжуться", - каже жінка, яка опублікувала відео в мережі..

Харків'янка звернулася до користувачів Мережі з питанням, що потрібно робити і до кого звернутися в такій ситуації.

Відео з місця моторошного інциденту можна побачити тут.

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