Так бути не повинно!

Харків'яни скаржаться на свавілля у військкоматі

Так, в телеграм-каналі "Труха" з'явилася інформація про те, що військкомат працює два рази на тиждень - у вівторок і четвер.

Прийом йде 3-х районів-Новобаварського, Холодногірського та Шевченківського. Через величезні черги харків'яни не можуть оформити військовий квиток місяцями.

"Повне свавілля! Біля входу завжди стоїть натовп людей, хто в масці, хто ні. Ніхто не розуміє де яка черга, черговий не відповідає на питання, на все відповідь одна» чекайте"...", - йдеться в повідомленні.

"теж саме пройшов...чел. я тебе розумію!Тримайся там, головне не нервуй!) ", "Чиста правда", "таке відбувається в кожному військкоматі міста, працюють одні Хами, коли їх вже звільнять до біса і нормальну роботу цих відділень пережитка СРСР налагодять", 5 годин влітку там простояв, щоб реєстрацію змінити. Просто пекло якесь", - скаржаться харків'яни в коментарях до публікації .

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