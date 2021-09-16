Так быть не должно!

Харьковчане жалуются на беспредел в военкомате

Так, в телеграм-канале "Труха" появилась информация о том, что военкомат работает два раза в неделю - во вторник и четверг.

Прием идет 3-х районов- Новобаварского, Холодногорского и Шевченковского. Из-за огромных очередей харьковчане не могут оформить военный билет месяцами.

"Полный беспредел! Возле входа всегда стоит толпа людей, кто в маске, кто нет. Никто не понимает где какая очередь, дежурный не отвечает на вопросы, на все ответ один «ждите»…", - говорится в сообщении.

"тоже самое прошёл...чел. я тебя понимаю!Держись там,главное не нервничай!)", "Чистая правда", "такое происходит в Каждом военкомате города, работают одни Хамы, когда их уже уволят к чертям и нормальную работу этих отделений пережитка СССР наладят", 5 часов летом там простоял, чтобы регистрацию сменить. Просто ад какой-то", - жалуются харьковчане в комментариях к публикации .

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