У Харкові вандали атакували машину швидкої допомоги
Так, в одному з районів Харкова неадеквати напали на швидку, яка приїхала на виклик до пацієнта.
Хворий потребував термінової госпіталізації-водій швидкої вийшов допомогти бригаді медиків винести пацієнта на ношах з багатоповерхівки.
У той час, коли швидка стояла без нагляду - невідомі почали бити авто палицями і ногами.
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Напад відбувався на очах у свідків, але ніхто не втрутився і не викликав поліцію.
Транспортний засіб отримав механічні пошкодження.
Раніше повідомлялося, що спалах ковіда зафіксували в Харківській області.
Учні трьох класів Борівської загальноосвітньої школи №1 Харківської області пішли на самоізоляцію через спалах коронавірусу, про це заявили в селищній раді.
Так, у школі, де стався спалах коронавірусу провели дезінфекцію класів. Як довго триватиме самоізоляція і коли школярі повернуться за парти - на даний момент невідомо.
Нагадаємо, ковід набирає обертів на Харківщині: кількість жертв зростає з кожним днем, зведення
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