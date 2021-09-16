Напад стався на очах у людей

У Харкові вандали атакували машину швидкої допомоги

Так, в одному з районів Харкова неадеквати напали на швидку, яка приїхала на виклик до пацієнта.

Хворий потребував термінової госпіталізації-водій швидкої вийшов допомогти бригаді медиків винести пацієнта на ношах з багатоповерхівки.

У той час, коли швидка стояла без нагляду - невідомі почали бити авто палицями і ногами.

Напад відбувався на очах у свідків, але ніхто не втрутився і не викликав поліцію.

Транспортний засіб отримав механічні пошкодження.

Раніше повідомлялося, що спалах ковіда зафіксували в Харківській області.

Учні трьох класів Борівської загальноосвітньої школи №1 Харківської області пішли на самоізоляцію через спалах коронавірусу, про це заявили в селищній раді.

Так, у школі, де стався спалах коронавірусу провели дезінфекцію класів. Як довго триватиме самоізоляція і коли школярі повернуться за парти - на даний момент невідомо.

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