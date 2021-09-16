У Харкові потяг збив жінку

Як повідомляє телеграм-канал "Труха", ввечері, 15 вересня, недалеко від Південної залізниці, товарняк переїхав жінку.

Що стало причиною трагедії-невідомо. Всі подробиці з'ясовуються.

"Начебто не багато колій, і їде товарняк не тихо...як так то?", "Або з моста сіганула, або вирішила пролізти під складом за мить до того, як товарняк поїхав", "мабуть, товарняк стояв, а в момент, коли вона під вагоном пролазила близько до коліс, поїзд рушив. Хто ж під поїздом пролазить біля коліс?!", "То під машини, то по потягу лізуть, то під фури!! Що з людьми, куди вони біжать", - пишуть харків'яни в коментарях до публікації.

Крім того, раніше повідомлялося, що харківський вокзал хочуть остаточно очистити від радянської символіки. Так, активісти вимагають прибрати з фасаду харківського вокзалу "серпи і молоти" і меморіальні дошки.

Також ми писали раніше, що люди постраждали біля залізничного вокзалу, кадри: на швидкості влетів у підземний перехід.

Як повідомляла Politeka, НП сталася з поїздом "Укрзалізниці": з колії зійшло відразу чотири вагони, інші рейси затримуються

Крім того Politeka писала, що колапс на харківському вокзалі, деталі: "черги не видно ні кінця, ні краю"