В Харькове поезд сбил женщину

Как сообщает телеграм-канал "Труха", вечером, 15 сентября, недалеко от ЮЖД, товарняк переехал женщину.

Что стало причиной трагедии - неизвестно. Все подробности выясняются.

"Вроде не много колий, и едет товарняк не тихо...как так то?", "Либо с моста сиганула, либо решила пролезть под составом за миг до того, как товарняк поехал", "Видимо, товарняк стоял, а в момент, когда она под вагоном пролазила близко к колёсам, поезд тронулся. Кто ж под поездом пролазит возле колёс?!", "То под машины, то по поезда лезут, то под фуры!! Что с людьми, куда они бегут", - пишут харьковчане в комментариях к публикации.

Кроме того, ранее сообщалось, что харьковский вокзал хотят окончательно очистить от советской символики. Так, активисты требуют убрать с фасада харьковского вокзала “серпы и молоты” и мемориальные доски.

Также мы писали ранее, что люди пострадали возле ж/д вокзала, кадры: На скорости влетел в подземный переход.

Как сообщала Politeka, ЧП произошло с поездом "Укрзализныци": с колеи сошло сразу четыре вагона, другие рейсы задерживаются

Кроме того Politeka писала, что коллапс на харьковском вокзале, детали: "Очереди не видно ни конца, ни края"