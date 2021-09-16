В Харькове поезд сбил женщину
Как сообщает телеграм-канал "Труха", вечером, 15 сентября, недалеко от ЮЖД, товарняк переехал женщину.
Что стало причиной трагедии - неизвестно. Все подробности выясняются.
"Вроде не много колий, и едет товарняк не тихо...как так то?", "Либо с моста сиганула, либо решила пролезть под составом за миг до того, как товарняк поехал", "Видимо, товарняк стоял, а в момент, когда она под вагоном пролазила близко к колёсам, поезд тронулся. Кто ж под поездом пролазит возле колёс?!", "То под машины, то по поезда лезут, то под фуры!! Что с людьми, куда они бегут", - пишут харьковчане в комментариях к публикации.
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Кроме того, ранее сообщалось, что харьковский вокзал хотят окончательно очистить от советской символики. Так, активисты требуют убрать с фасада харьковского вокзала “серпы и молоты” и мемориальные доски.
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