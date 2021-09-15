Харківські громадські діячі погрожують знести радянську символіку

За словами громадських діячів, "адміністрація Індустріального району обіцяла провести демонтаж серпів і молотів на розі пр.Московського та вул. Шаблєва ще в травні".

Тепер активісти вирішили повторно звернутися до міської влади з проханням демонтувати радянську символіку на пр.Московському.

"Однак свіжі фото говорять про те, що цього досі не зроблено", – говорирять у громадській організації "Декомунізація. Україна".

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Крім того, Харківський вокзал також хочуть остаточно очистити від радянської символіки.

Так, активісти вимагають прибрати з фасаду харківського вокзалу "серпи і молоти" і меморіальні дошки.

"Сподіваємося, що АТ "Укрзалізниця" нарешті виконає норми закону і пасажири великих українських міст, нарешті, не будуть бачити символіку окупантів і організаторів Голодомору", – йдеться в повідомленні.