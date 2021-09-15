Харківські громадські діячі погрожують знести радянську символіку
За словами громадських діячів, "адміністрація Індустріального району обіцяла провести демонтаж серпів і молотів на розі пр.Московського та вул. Шаблєва ще в травні".
Тепер активісти вирішили повторно звернутися до міської влади з проханням демонтувати радянську символіку на пр.Московському.
"Однак свіжі фото говорять про те, що цього досі не зроблено", – говорирять у громадській організації "Декомунізація. Україна".
Пугачова в новому зухвалому образі притулилася до Галкіна на людях, з'явилося фото: "Виглядають як ровесники"
Кухар схибила в ефірі "Танців з зірками", Горбунову довелося втрутитися: "Ой, вибачте"
Екс-дружина DZIDZIO Slavia прийняла пропозицію від відомого українця: "Щастя вам, Славія і Тарас"
Горбунов показав, що творилося за лаштунками "Танців з зірками" після вильоту Люленова: "Краще нехай гуморить..."
Перший виліт з "Танців з зірками", рішення суддів приголомшило глядачів: "Не вірю, що за Джамалу більше проголосувало"
Крім того, Харківський вокзал також хочуть остаточно очистити від радянської символіки.
Так, активісти вимагають прибрати з фасаду харківського вокзалу "серпи і молоти" і меморіальні дошки.
"Сподіваємося, що АТ "Укрзалізниця" нарешті виконає норми закону і пасажири великих українських міст, нарешті, не будуть бачити символіку окупантів і організаторів Голодомору", – йдеться в повідомленні.
До слова, у Харкові прибрали "радянські вулиці", деталі рішення :" це комуністичні назви"
Як повідомляла Politeka, на першому поверсі Харківської міськради зняли орден Леніна, фото: "тому що йому там не місце"
Також Politeka писала, у Харкові хочуть назвати станцію метро на честь покійного Геннадія Кернеса:"це було б справедливо".