Харьковские общественники грозятся снести советскую символику

По словам общественников, “администрация Индустриального района обещала провести демонтаж серпов и молотов на углу пр. Московского и ул. Шаблева еще в мае”.

Теперь активисты решили повторно обратиться к городским властям с просьбой демонтировать советскую символику на пр. Московском.

“Однако свежие фото говорят о том, что этого до сих пор не сделано”, – говорят в общественной организации “Декомунізація. Україна”.

Кроме того, харьковский вокзал также хотят окончательно очистить от советской символики.

Так, активисты требуют убрать с фасада харьковского вокзала “серпы и молоты” и мемориальные доски.

“Надеемся, что АО “Укрзализныця” наконец выполнит нормы закона и пассажиры крупных украинских городов, наконец, не будут видеть символику оккупантов и организаторов Голодомора”, – говорится в сообщении.