Харьковские общественники грозятся снести советскую символику
По словам общественников, “администрация Индустриального района обещала провести демонтаж серпов и молотов на углу пр. Московского и ул. Шаблева еще в мае”.
Теперь активисты решили повторно обратиться к городским властям с просьбой демонтировать советскую символику на пр. Московском.
“Однако свежие фото говорят о том, что этого до сих пор не сделано”, – говорят в общественной организации “Декомунізація. Україна”.
Пугачева в новом дерзком образе прижалась к Галкину на людях, появилось фото: "Выглядят как ровесники"
Тепло покинет Украину, страну накроют морозы до -7 и снег: прогноз синоптиков
Эллерт после ссоры с Мишиной дал напутствие новой "Холостячке" Огневич: "Желаю, чтобы она тоже..."
Остановилось сердце молодой звезды "МастерШеф", украинцы не могут поверить: "Как так могло произойти?"
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
Кроме того, харьковский вокзал также хотят окончательно очистить от советской символики.
Так, активисты требуют убрать с фасада харьковского вокзала “серпы и молоты” и мемориальные доски.
“Надеемся, что АО “Укрзализныця” наконец выполнит нормы закона и пассажиры крупных украинских городов, наконец, не будут видеть символику оккупантов и организаторов Голодомора”, – говорится в сообщении.
К слову, в Харькове убрали "советские улицы", детали решения: "Это коммунистические названия"
Как сообщала Politeka, на первом этаже Харьковского горсовета сняли орден Ленина, фото: "Потому что ему там не место"
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".