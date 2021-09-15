Біля харківської школи ворота впали на 6-річного школяра
НП сталася в Московському районі на вулиці Академіка Павлова.
Хлопчик був на продовженці і ворота впали на голову дитини, коли діти грали на спортмайданчику.
У дитини відкрита черепно-мозкова травма і перелом основи черепа. Наразі школяр перебуває у стабільно важкому стані.
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Страшний момент падіння воріт на дитину потрапив на відео, яке можна побачити тут.
До слова, вХаркові розшукують дитину
Про це повідомили в прес-службі облуправління Нацполіції.
У Харкові розшукують 13-річного Єгора Петрищева, 14 вересня близько 18:00 він пішов гуляти і зник.
Прикмета: на вигляд 12-14 років, зріст 155 см, худий, каштанове волосся, очі карі.
Був одягнений у чорну кофту з помаранчевим капюшоном, чорні спортивні штани, сині мокасини.
Всіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Єгора, просять звертатися за телефонами (057) 700-43-042 або 102.
Нагадаємо, в Харкові никла 12-річна дитина, деталі: пішов гуляти і не повернувся додому.
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