Возле харьковской школы ворота упали на 6-летнего школьника

ЧП случилось в Московском районе на улице Академика Павлова.

Мальчик был на продленке и ворота упали на голову ребенка, когда дети играли на спортплощадке.

У ребенка открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. Сейчас школьник находится в стабильно тяжелом состоянии.

Страшный момент падения ворот на ребенка попал на видео, которое можно увидеть здесь.

К слову, вХарькове разыскивают ребенка

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

В Харькове разыскивают 13-летнего Егора Петрищева, 14 сентября около 18:00 он пошел гулять и пропал.

Приметы: на вид 12-14 лет, рост 155 см, худой, каштановые волосы, глаза карие.

Был одет в черную кофту с оранжевым капюшоном, черные спортивные штаны, синие мокасины.

Всех, кому известна любая информация о местонахождении Егора, просят обращаться по телефонам (057) 700-43-042 или 102.

Напомним, в Харькове пропал 12-летний ребенок, детали: Ушел гулять и не вернулся домой.

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