Возле харьковской школы ворота упали на 6-летнего школьника
ЧП случилось в Московском районе на улице Академика Павлова.
Мальчик был на продленке и ворота упали на голову ребенка, когда дети играли на спортплощадке.
У ребенка открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. Сейчас школьник находится в стабильно тяжелом состоянии.
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Страшный момент падения ворот на ребенка попал на видео, которое можно увидеть здесь.
К слову, вХарькове разыскивают ребенка
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
В Харькове разыскивают 13-летнего Егора Петрищева, 14 сентября около 18:00 он пошел гулять и пропал.
Приметы: на вид 12-14 лет, рост 155 см, худой, каштановые волосы, глаза карие.
Был одет в черную кофту с оранжевым капюшоном, черные спортивные штаны, синие мокасины.
Всех, кому известна любая информация о местонахождении Егора, просят обращаться по телефонам (057) 700-43-042 или 102.
Напомним, в Харькове пропал 12-летний ребенок, детали: Ушел гулять и не вернулся домой.
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