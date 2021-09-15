У Харкові розшукують дитину
Про це повідомили в прес-службі облуправління Нацполіції.
У Харкові розшукують 13-річного Єгора Петрищева, 14 вересня близько 18:00 він пішов гуляти і зник.
Прикмети: на вигляд 12-14 років, зріст 155 см, худий, каштанове волосся, очі карі.
Був одягнений у чорну кофту з помаранчевим капюшоном, чорні спортивні штани, сині мокасини.
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Всіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Єгора, просять звертатися за телефонами (057) 700-43-042 або 102.
До слова, у Харкові зникла жінка
Четвертий день не можу знайти 34-річну мешканку Харкова Вікторію Грикень.
У Харкові 4-го вересня жінка вийшла з дому в Аптекарському провулку близько 23:00 і зникла.
Вікторія в той день була одягнена в Світлу кофту, світло-зелених штанях і помаранчевих кросівках.
Прикмети: зріст 165-170 см, середньої статури. При собі мала документи.
Особливі прикмети: є веснянки на обличчі.
Всім, хто має інформацію про місцезнаходження жінки-прохання телефонувати 068-777-0-112 або 102
Нагадаємо, в Харкові зникла 12-річна дитина, деталі: пішов гуляти і не повернувся додому.
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