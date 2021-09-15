У Харкові розшукують дитину

Про це повідомили в прес-службі облуправління Нацполіції.

У Харкові розшукують 13-річного Єгора Петрищева, 14 вересня близько 18:00 він пішов гуляти і зник.

Прикмети: на вигляд 12-14 років, зріст 155 см, худий, каштанове волосся, очі карі.

Був одягнений у чорну кофту з помаранчевим капюшоном, чорні спортивні штани, сині мокасини.

Всіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Єгора, просять звертатися за телефонами (057) 700-43-042 або 102.

До слова, у Харкові зникла жінка

Четвертий день не можу знайти 34-річну мешканку Харкова Вікторію Грикень.

У Харкові 4-го вересня жінка вийшла з дому в Аптекарському провулку близько 23:00 і зникла.

Вікторія в той день була одягнена в Світлу кофту, світло-зелених штанях і помаранчевих кросівках.

Прикмети: зріст 165-170 см, середньої статури. При собі мала документи.

Особливі прикмети: є веснянки на обличчі.

Всім, хто має інформацію про місцезнаходження жінки-прохання телефонувати 068-777-0-112 або 102

Нагадаємо, в Харкові зникла 12-річна дитина, деталі: пішов гуляти і не повернувся додому.

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