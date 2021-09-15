В Харькове разыскивают ребенка
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
В Харькове разыскивают 13-летнего Егора Петрищева, 14 сентября около 18:00 он пошел гулять и пропал.
Приметы: на вид 12-14 лет, рост 155 см, худой, каштановые волосы, глаза карие.
Был одет в черную кофту с оранжевым капюшоном, черные спортивные штаны, синие мокасины.
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Всех, кому известна любая информация о местонахождении Егора, просят обращаться по телефонам (057) 700-43-042 или 102.
К слову, в Харькове пропала женщина
Четвертый день не могу найти 34-летнюю жительницу Харькова Викторию Грикень.
В Харькове 4-го сентября женщина вышла из дома в Аптекарском переулке около 23:00 и пропала.
Виктория в тот день была одета в светлую кофту, светло-зеленых штанах и оранжевых кроссовках.
Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения. При себе имела документы.
Особые приметы: есть веснушки на лице.
Всем, кто имеет информацию о местоположении женщины - просьба звонить 068-777-0-112 или 102
Напомним, в Харькове пропал 12-летний ребенок, детали: Ушел гулять и не вернулся домой.
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