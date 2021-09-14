У Харкові правоохоронці шукали десятирічного хлопчика
Дитина зникла в Чугуївському районі, про це повідомила його бабуся, повідомляється на сторінці "Поліція Зміївщини" в Facebook.
Менше ніж через годину співробітники поліції з'ясували, що хлопчик перебуває в Харківській обласній дитячій клінічній лікарні №1.
Дитина зізналася, що приїхала на електричці до Харкова, щоб погуляти, але рідним він нічого не повідомляв.
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Під час прогулянки хлопчика зупинили поліцейські - він не назвав їм свої особисті дані, тому маленького втікача доставили в лікарню.
До слова, у Харкові мати втратила свою 2-річну доньку.
Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції в Харківській області.
Чоловік який побачив дитину на вулиці без дорослих-одразу повідомив у поліцію.
Через короткий період часу поліцейські знайшли матір, яка шукала доньку.
Жінка пояснила, що під час прогулянки втратила з уваги дитину.
Мати разом з родичами шукала дівчинку, але безрезультатно. Інспектори провели з матір'ю профілактичну бесіду.
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