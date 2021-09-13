Як він виглядає

У Харківській області шукають чоловіка

Так, на Харківщині більше тижня шукають 36-річного Дмитра Машкіна, який поїхав на роботу до Харкова зі свого будинку в селі Добропілля Богодухівського району і зник.

З 3 вересня про його місцезнаходження невідомо.

Прикмети: зріст - 175 см, худорлявої статури, очі зелені, волосся темно-русяве коротке.

Був одягнений в чорну вітровку Adidas, чорні спортивні штани, сині кросівки Nike.

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження чоловіка, просять повідомити за тел.: 068-777-0-112 або 102.

До слова, у Харкові мати втратила свою 2-річну доньку.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції в Харківській області.

Чоловік який побачив дитину на вулиці без дорослих-одразу повідомив у поліцію.

Через короткий період часу поліцейські знайшли матір, яка шукала доньку.

Жінка пояснила, що під час прогулянки втратила з уваги дитину.

Мати разом з родичами шукала дівчинку, але безрезультатно. Інспектори провели з матір'ю профілактичну бесіду.

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