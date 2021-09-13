Как он выглядит

В Харьковской области ищут мужчину

Так, на Харьковщине больше недели ищут 36-летнего Дмитрия Машкина, который уехал на работу в Харьков из своего дома в селе Доброполье Богодуховского района и пропал.

С 3 сентября о его местонахождении неизвестно.

Приметы: рост - 175 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые короткие.

Был одет в черную ветровку Adidas, черные спортивные штаны, синие кроссовки Nike.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.

К слову, в Харькове мать потеряла свою 2-летнюю дочь.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.

Мужчина который увидел ребенка на улице без взрослых - сразу сообщил в полицию.

Спустя короткий период времени полицейские нашли мать, которая искала дочь.

Женщина объяснила, что во время прогулки потеряла из виду ребенка.

Мать вместе с родственниками искала девочку, но безрезультатно. Инспекторы провели с матерью профилактическую беседу.

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