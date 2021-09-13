В Харьковской области ищут мужчину
Так, на Харьковщине больше недели ищут 36-летнего Дмитрия Машкина, который уехал на работу в Харьков из своего дома в селе Доброполье Богодуховского района и пропал.
С 3 сентября о его местонахождении неизвестно.
Приметы: рост - 175 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые короткие.
Был одет в черную ветровку Adidas, черные спортивные штаны, синие кроссовки Nike.
Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"
Автобус с украинцами попал в масштабное ДТП, есть жертвы: кадры с места событий
Беда случилась у звезды "Орла и Решки" Андраде, красотка показала травму: "Я называю это..."
Оборвалась жизнь легендарной певицы-красавицы, ее друзья безутешны: "Как сложно..."
Новая ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук покинула Украину после первого эфира: что произошло
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по тел.: 068-777-0-112 или 102.
К слову, в Харькове мать потеряла свою 2-летнюю дочь.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.
Мужчина который увидел ребенка на улице без взрослых - сразу сообщил в полицию.
Спустя короткий период времени полицейские нашли мать, которая искала дочь.
Женщина объяснила, что во время прогулки потеряла из виду ребенка.
Мать вместе с родственниками искала девочку, но безрезультатно. Инспекторы провели с матерью профилактическую беседу.
Также мы писали ранее, что юная харьковчанка ушла из дома и пропала, отец просит о помощи: что известно
Как сообщала Politeka, мама отвлеклась на несколько секунд: на Харьковщине пропал 5-летний мальчик
Кроме того Politeka писала, в Харькове бесследно пропала женщина, фото: родные молят о помощи.