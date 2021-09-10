Під університетом ХНУБА в Харкові студенти та викладачі вийшли на мітинг

Організатори виступають проти приєднання вузу до ХНУМГ імені Бекетова і повідомляють, що після приєднання у студентів можуть відібрати корпуси, повністю зміниться система викладання, а багато людей можуть залишитися без роботи, зокрема викладачі.

"Деякі факультети зі спеціальностями взагалі не підлягають заміні або приєднанню. Цьому не можна навчити десь ще. Таким чином збережеться унікальність і професіоналізм у навчанні, вважають учасники акції", - кажуть огранізатори.

До слова, у Харкові студенти годинами стоять у черзі до військкомату

Так, в мережі показали величезні черги у військкомати в Харкові-студенти стоять по кілька годин, щоб стати на облік.

"Так виглядають черги до військкомату на Полтавському шляху. Деякі тут з 5 ранку вже. Якщо не станеш на облік до військового призову-штраф, ось студенти і стоять", - йдеться в публікації.

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