Под университетом ХНУБА в Харькове студенты и преподаватели вышли на митинг

Организаторы выступают против присоединения ВУЗа к ХНУМГ имени Бекетова и сообщают, что после присоединения у студентов могут отобрать корпуса, полностью поменяется система преподавания, а многие люди могут остаться без работы, в часности преподаватели.

"Некоторые факультеты со специальностями вообще не подлежат замене или присоединению. Этому нельзя научить где-то ещё. Таким образом сохранится уникальность и профессионализм в обучении, считают участники акции", - говорят огранизаторы.

К слову, в Харькове студенты часами стоят в очереди в военкомат

Так, в сети показали огромные очереди в военкоматы в Харькове - студенты стоят по несколько часов, чтобы встать на учет.

"Так выглядят очереди в военкомат на Полтавском пути. Некоторые здесь с 5 утра уже. Если не станешь на учет к военному призыву – штраф, вот студенты и стоят", – говорится в публикации.

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