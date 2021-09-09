У Харківській області розшукують 13-річного Максима
8 вересня близько 07: 45 він вийшов з дому в смт Козача Лопань, але додому так і не повернувся, повідомили волонтери пошукової групи "Мілена".
Прикмети зниклого: зріст 165-170 см, середньої статури, волосся русяве, очі сірі.
Був одягнений у білу вітровку з чорними рукавами, темно-сині джинси, чорні кросівки.
З особливих прикмет-родима пляма в області чола. З собою був чорний рюкзак на шнурках і мобільний телефон.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Лесю Нікітюк атакували на концерті російського гурту в Києві: "Пішла геть звідси"
Пішла з життя знаменита радянська актриса: "Важко підібрати слова"
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці й судді "Майстер Шеф": "Боже мій..."
Всіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Максима Неумивакіна, просять телефонувати за телефонами 068-777-0-112 або 102.
До слова, у Харкові 12-річна дитина втекла з дому
Співробітники поліції дізналися про зникнення дитини 15 серпня о 22:00.
До них звернулася мати хлопчика, яка стверджувала, що дитина пішла гуляти чотири години тому і не прийшла додому.
Правоохоронці знайшли дитину під дверима дядька.
З хлопчиком і його матір'ю провели профілактичну бесіду. Матір дитини покарали за невиконання обов'язків по вихованню дитини, складено адмінпротокол.
Також ми писали раніше, що юна харків'янка пішла з дому і пропала, батько просить про допомогу: що відомо
Як повідомляла Politeka, мама відволіклася на кілька секунд: на Харківщині зник 5-річний хлопчик
Крім того Politeka писала, у Харкові безслідно зникла жінка, фото: рідні молять про допомогу.