У Харківській області розшукують 13-річного Максима

8 вересня близько 07: 45 він вийшов з дому в смт Козача Лопань, але додому так і не повернувся, повідомили волонтери пошукової групи "Мілена".

Прикмети зниклого: зріст 165-170 см, середньої статури, волосся русяве, очі сірі.

Був одягнений у білу вітровку з чорними рукавами, темно-сині джинси, чорні кросівки.

З особливих прикмет-родима пляма в області чола. З собою був чорний рюкзак на шнурках і мобільний телефон.

Всіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Максима Неумивакіна, просять телефонувати за телефонами 068-777-0-112 або 102.

До слова, у Харкові 12-річна дитина втекла з дому

Співробітники поліції дізналися про зникнення дитини 15 серпня о 22:00.

До них звернулася мати хлопчика, яка стверджувала, що дитина пішла гуляти чотири години тому і не прийшла додому.

Правоохоронці знайшли дитину під дверима дядька.

З хлопчиком і його матір'ю провели профілактичну бесіду. Матір дитини покарали за невиконання обов'язків по вихованню дитини, складено адмінпротокол.

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