В Харьковской области разыскивают 13-летнего Максима

8 сентября около 07:45 он вышел из дома в пгт Казачья Лопань, но домой так и не вернулся, сообщили волонтеры поисковой группы "Милена".

Приметы пропавшего: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серые.

Был одет в белую ветровку с черными рукавами, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Из особых примет - родимое пятно в области лба. С собой был черный рюкзак на шнурках и мобильный телефон.

Всех, кому известна любая информация о местонахождении Максима Неумывакина, просят звонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.

К слову, в Харькове 12-летний ребенок сбежал из дома

Сотрудники полиции узнали о пропаже ребенка 15 августа в 22:00.

К ним обратилась мать мальчика, которая утверждала, что ребенок ушел гулять четыре часа назад и не пришел домой.

Правоохранители нашли ребенка под дверью дяди.

С мальчиком и его матерью провели профилактическую беседу. Мать ребенка наказали за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка, составлен админпротокол.

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