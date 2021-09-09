В Харьковской области разыскивают 13-летнего Максима
8 сентября около 07:45 он вышел из дома в пгт Казачья Лопань, но домой так и не вернулся, сообщили волонтеры поисковой группы "Милена".
Приметы пропавшего: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серые.
Был одет в белую ветровку с черными рукавами, темно-синие джинсы, черные кроссовки.
Из особых примет - родимое пятно в области лба. С собой был черный рюкзак на шнурках и мобильный телефон.
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Всех, кому известна любая информация о местонахождении Максима Неумывакина, просят звонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.
К слову, в Харькове 12-летний ребенок сбежал из дома
Сотрудники полиции узнали о пропаже ребенка 15 августа в 22:00.
К ним обратилась мать мальчика, которая утверждала, что ребенок ушел гулять четыре часа назад и не пришел домой.
Правоохранители нашли ребенка под дверью дяди.
С мальчиком и его матерью провели профилактическую беседу. Мать ребенка наказали за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка, составлен админпротокол.
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