У харків'янки відібрали чотирьох дітей

Начальниця відділу у справах дітей Великобурлуцької селищної ради Тетяна Рябенко повідомила, що сім'я протягом декількох років перебувала на обліку служби.

Найменшій дитині 4 роки, найстаршій — 14.

"Довгий час сім'я була на соціальному супроводі. Мама не виконувала свої обов'язки. Діти голодували", - розповідає Тетяна Рябенко.

Сусіди розповіли, що горе - мати часто не ночувала вдома, тому вони годували покинутих дітей.

Відомо, що жінці 31 рік, вона живе одна без чоловіка і батьків, офіційно не працює.

Відносно жінки склали протокол про адмінправопорушення за ч.1 ст. 184. Служба збиратиме документи та подаватиме позов до суду про позбавлення матері батьківських прав.

До слова, нещодавно в Харківській області вилучили чотирьох дітей у матері

Жителі села, де проживала родина. Для перевірки відразу вирушила комісія.

У будинку було виявлено матір, яка була п'яною і не могла виконувати свої батьківські обов'язки. Антисанітарні умови, безлад, відсутність їжі та запасів продуктів харчування вразили комісію.

На підставі побаченого, правоохоронці вилучили з сім'ї двох хлопчиків 10 і 2 років і двох дівчаток 8 і 5 років.