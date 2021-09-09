У харків'янки відібрали чотирьох дітей
Начальниця відділу у справах дітей Великобурлуцької селищної ради Тетяна Рябенко повідомила, що сім'я протягом декількох років перебувала на обліку служби.
Найменшій дитині 4 роки, найстаршій — 14.
"Довгий час сім'я була на соціальному супроводі. Мама не виконувала свої обов'язки. Діти голодували", - розповідає Тетяна Рябенко.
Сусіди розповіли, що горе - мати часто не ночувала вдома, тому вони годували покинутих дітей.
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Відомо, що жінці 31 рік, вона живе одна без чоловіка і батьків, офіційно не працює.
Відносно жінки склали протокол про адмінправопорушення за ч.1 ст. 184. Служба збиратиме документи та подаватиме позов до суду про позбавлення матері батьківських прав.
До слова, нещодавно в Харківській області вилучили чотирьох дітей у матері
Жителі села, де проживала родина. Для перевірки відразу вирушила комісія.
У будинку було виявлено матір, яка була п'яною і не могла виконувати свої батьківські обов'язки. Антисанітарні умови, безлад, відсутність їжі та запасів продуктів харчування вразили комісію.
На підставі побаченого, правоохоронці вилучили з сім'ї двох хлопчиків 10 і 2 років і двох дівчаток 8 і 5 років.
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