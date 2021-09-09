У харьковчанки отобрали четверых детей
Начальница отдела по делам детей Великобурлукского поселкового совета Татьяна Рябенко сообщила, что семья в течение нескольких лет состояла на учете службы.
Самому маленькому ребенку 4 года, самому старшему — 14.
"Долгое время семья была на социальном сопровождении. Мама не выполняла свои обязанности. Дети голодали", - рассказывает Татьяна Рябенко.
Соседи рассказали, что горе- мать часто не ночевала дома, поэтому они кормили брошенных детей.
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Известно, что женщине 31 год, она живет одна без мужа и родителей, официально не работает.
В отношении женщины составили протокол об админправонарушении по ч. 1 ст. 184. Служба будет собирать документы и подавать иск в суд о лишении матери родительских прав.
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Жители села, где проживала семья. Для проверки сразу отправилась комиссия.
В доме было обнаружено мать, которая была пьяной и не могла выполнять свои родительские обязанности. Антисанитарные условия, беспорядок, отсутствие пищи и запасов продуктов питания поразили комиссию.
На основании увиденного, правоохранители изъяли из семьи двух мальчиков 10 и 2 лет и двух девочек 8 и 5 лет.
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