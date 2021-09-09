Харківська область незабаром може перейти з "зеленої" зони в "жовту"
Про це заявили під час засідання робочої групи в ХОДА.
Протягом останнього тижня в регіоні продовжує загострюватися епідемічна ситуація. Зокрема, за цей період показники зросли на 40,3%, лабораторно підтверджено 1204 випадки проти 858 на попередньому тижні.
"Ми дійсно стоїмо на порозі "жовтої" зони. В області поки переважає штам коронавірусу "Дельта", і ми це також повинні враховувати", - заявили в ХОДА.
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До слова, харьковських вчителів та медиків хочуть перевірити на імунітет до ковида
За словами заступника міського голови Харкова Світлани Горбунової-Рубан, імунітет до COVID-19 мають 24% працівників навчальних закладів.
Але це число не відображає реальну ситуацію, адже є люди, які перехворіли ковидом безсимптомно.
Імунітет до коронавірусу мають 69% медпрацівників, серед них-ті, хто перехворів і вакцинувався, але є й інша категорія.
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