Харьковская область вскоре может перейти из "зеленой" зоны в "желтую"
Об этом заявили во время заседания рабочей группы в ХОГА.
В течение последней недели в регионе продолжает обостряться эпидемическая ситуация. В частности, за этот период показатели выросли на 40,3%, лабораторно подтверждено 1204 случая против 858 на предыдущей неделе.
"Мы действительно стоим на пороге "желтой" зоны. В области пока преобладает штамм коронавируса "Дельта", и мы это также должны учитывать", - заявили в ХОГА.
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К слову, харьковских учителей и медиков хотят проверить на иммунитет к ковиду
По словам заместителя городского головы Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, иммунитет к COVID-19 имеют 24% работников учебных учреждений.
Но это число не отражает реальную ситуацию, ведь есть люди, которые переболели ковидом бессимптомно.
Иммунитет к коронавирусу имеют 69% медработников, среди них - те, кто переболел и вакцинировался, но есть и другая категория.
Напомним, ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали.
Как сообщала Politeka, в Минздраве назвали самую популярную вакцину в мире: признали 144 страны.
Также Politeka писала, что ВОЗ предупредила о новой напасти, есть у каждого третьего заболевшего: все подробности.