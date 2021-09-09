Харьковская область вскоре может перейти из "зеленой" зоны в "желтую"

Об этом заявили во время заседания рабочей группы в ХОГА.

В течение последней недели в регионе продолжает обостряться эпидемическая ситуация. В частности, за этот период показатели выросли на 40,3%, лабораторно подтверждено 1204 случая против 858 на предыдущей неделе.

"Мы действительно стоим на пороге "желтой" зоны. В области пока преобладает штамм коронавируса "Дельта", и мы это также должны учитывать", - заявили в ХОГА.

К слову, харьковских учителей и медиков хотят проверить на иммунитет к ковиду

По словам заместителя городского головы Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, иммунитет к COVID-19 имеют 24% работников учебных учреждений.

Но это число не отражает реальную ситуацию, ведь есть люди, которые переболели ковидом бессимптомно.

Иммунитет к коронавирусу имеют 69% медработников, среди них - те, кто переболел и вакцинировался, но есть и другая категория.

Напомним, ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали.

Как сообщала Politeka, в Минздраве назвали самую популярную вакцину в мире: признали 144 страны.

Также Politeka писала, что ВОЗ предупредила о новой напасти, есть у каждого третьего заболевшего: все подробности.