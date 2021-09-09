У Харкові студенти годинами стоять у черзі до військкомату
Про це повідомляють у Telegram-каналі "Харків 1654".
Так, в мережі показали величезні черги у військкомати в Харкові-студенти стоять по кілька годин, щоб стати на облік.
"Так виглядають черги до військкомату на Полтавському шляху. Деякі тут з 5 ранку вже. Якщо не станеш на облік до військового призову-штраф, ось студенти і стоять", - йдеться в публікації.
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До слова, в Харківському ж \ д вокзалі були закриті каси-утворилася величезна черга
Люди не могли купити квитки на електрички приміського напрямку.
Про це стало відомо завдяки публікації в Telegram-каналі "ХС/Харків".
"На ЖД вокзалі закриті каси Північного термінал для електричок Харків-Козача Лопань. І про це ніде не написано. Ти заходиш в термінал, де температура як в сауні, ескалатори не працюють, шукаєш вгору-вниз, там дізнаєшся інформацію і йдеш назад в каси, які на вулиці. Черги не видно ні кінця ні краю", - йдеться в повідомленні.
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