В Харькове студенты часами стоят в очереди в военкомат

Об этом сообщают в Telegram-канале "Харьков 1654".

Так, в сети показали огромные очереди в военкоматы в Харькове - студенты стоят по несколько часов, чтобы встать на учет.

"Так выглядят очереди в военкомат на Полтавском пути. Некоторые здесь с 5 утра уже. Если не станешь на учет к военному призыву – штраф, вот студенты и стоят", – говорится в публикации.

К слову, в харьковском ж\д вокзале были закрыты кассы - образовалась огромная очередь

Люди не могли купить билеты на электрички пригородного направления.

Об этом стало известно благодаря публикации в Telegram-канале "ХС/Харьков".

"На ЖД вокзале закрыты кассы северного терминал для электричек Харьков-Козачья Лопань. И об этом нигде не написано. Ты заходишь в терминал, где температура как в сауне, эскалаторы не работают, ищешь вверх-вниз, там узнаешь информацию и идёшь назад в кассы, которые на улице. Очереди не видно ни конца ни края", - говорится в сообщении.

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