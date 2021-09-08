У Харківській області чоловік побив манекен
Про курйозний випадок повідомили на сторінці поліцейських офіцерів громад у Харківській області.
Так, місцевий житель пошкодив вуличний манекен у вигляді школяра.
Камера відеоспостереження відобразила, як неадекват з кулаками накинувся на манекен-удару фігура впала на землю.
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Зловмисником виявився 32-річний місцевий житель. Поліцейські склали на нього адмінпротокол за ст. 173 (дрібне хуліганство).
Відео з місця можна побачити тут.
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