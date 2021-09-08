Навіщо таке робити

У Харківській області чоловік побив манекен

Про курйозний випадок повідомили на сторінці поліцейських офіцерів громад у Харківській області.

Так, місцевий житель пошкодив вуличний манекен у вигляді школяра.

Камера відеоспостереження відобразила, як неадекват з кулаками накинувся на манекен-удару фігура впала на землю.

Зловмисником виявився 32-річний місцевий житель. Поліцейські склали на нього адмінпротокол за ст. 173 (дрібне хуліганство).

Відео з місця можна побачити тут.

До слова, молодий хлопець спалив прапор України

Про це повідомили в прес-службі поліції в Facebook.

Спочатку правоохоронцям повідомили, що з адмінбудівлі старостата зник прапор.



"За допомогою громадськості правоохоронці з'ясували, що подія сталася в ніч з 7 на 8 серпня. Попередньо відомо, що хлопець, відпочиваючи в компанії і перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння раптово зняв Державний Прапор України з адмінбудівлі, викинув на землю і підпалив його", - розповіли в поліції.

Порушника вже вдалося затримати. Ним виявився 19-річний житель сусіднього села.

Тепер йому загрожує штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.