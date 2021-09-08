У Харкові зник чоловік

Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін "Мілена".

49-річний Олександр Ільїн пішов з дому в Московському районі, і з тих пір про нього нічого не відомо.

Прикмети: зріст 180 см, коротке темне волосся з просіддю.

Особливі прикмети: чоловік нічого не чує, він глухонімий.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Олександра, прохання повідомити інформацію за телефонами: 068-777-0-112 або 102.

До слова, у Харкові зникла жінка

Четвертий день не можу знайти 34-річну мешканку Харкова Вікторію Грикень.

У Харкові 4-го вересня жінка вийшла з дому в Аптекарському провулку близько 23:00 і зникла.

Вікторія в той день була одягнена в Світлу кофту, світло-зелених штанях і помаранчевих кросівках.

Прикмети: зріст 165-170 см, середньої статури. При собі мала документи.

Особливі прикмети: є веснянки на обличчі.

Всім, хто має інформацію про місцезнаходження жінки-прохання телефонувати 068-777-0-112 або 102

Нагадаємо, в зникла 12-річна дитина, деталі: пішов гуляти і не повернувся додому.

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