У Харкові зник чоловік
Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін "Мілена".
49-річний Олександр Ільїн пішов з дому в Московському районі, і з тих пір про нього нічого не відомо.
Прикмети: зріст 180 см, коротке темне волосся з просіддю.
Особливі прикмети: чоловік нічого не чує, він глухонімий.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
Україну потрясла загибель жінки і її дочки від рук 22-річного хлопця: "Забула закрити двері"
Рідкісне фото Андрія Данилка в плавках на пляжі злили в Мережу: "Де мої 16 років?"
Серце юного українця зупинилося прямо на уроці, що з дитиною зараз: "Це страшно"
Комарову зі "Світ навиворіт" довелося екстрено тікати за кордоном: "Кинули в кузов..."
Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Олександра, прохання повідомити інформацію за телефонами: 068-777-0-112 або 102.
До слова, у Харкові зникла жінка
Четвертий день не можу знайти 34-річну мешканку Харкова Вікторію Грикень.
У Харкові 4-го вересня жінка вийшла з дому в Аптекарському провулку близько 23:00 і зникла.
Вікторія в той день була одягнена в Світлу кофту, світло-зелених штанях і помаранчевих кросівках.
Прикмети: зріст 165-170 см, середньої статури. При собі мала документи.
Особливі прикмети: є веснянки на обличчі.
Всім, хто має інформацію про місцезнаходження жінки-прохання телефонувати 068-777-0-112 або 102
Нагадаємо, в зникла 12-річна дитина, деталі: пішов гуляти і не повернувся додому.
Ще Politeka писала, що юна харків'янка пішла з дому і пропала, батько просить про допомогу: що відомо
Також Politeka повідомляла, жінка безслідно зникла в Харкові, фото: вийшла з дому і зникла