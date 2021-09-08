В Харькове пропал мужчина

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена».

49-летний Александр Ильин ушел из дома в Московском районе, и с тех пор о нем ничего не известно.

Приметы: рост 180 см, короткие темные волосы с проседью.

Особые приметы: мужчина ничего не слышит, он глухонемой.

Если у Вас есть какая-либо информация о местонахождении Александра, просьба сообщить информацию по телефонам: 068-777-0-112 или 102.

К слову, в Харькове пропала женщина

Четвертый день не могу найти 34-летнюю жительницу Харькова Викторию Грикень.

В Харькове 4-го сентября женщина вышла из дома в Аптекарском переулке около 23:00 и пропала.

Виктория в тот день была одета в светлую кофту, светло-зеленых штанах и оранжевых кроссовках.

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения. При себе имела документы.

Особые приметы: есть веснушки на лице.

Всем, кто имеет информацию о местоположении женщины - просьба звонить 068-777-0-112 или 102

Напомним, в Харькове пропал 12-летний ребенок, детали: Ушел гулять и не вернулся домой.

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