Жителям Харкова розповіли про третю хвилю COVID-19

Про це на брифінгу передає віце-мер Харкова Світлана Горбунова-Рубан.

"Дива не буде, і розслаблятися у нас немає ніяких причин. Ми розуміємо, що все одно буде спалах. Прогнозують, що спалах буде в кінці жовтня і в листопаді. Це рівно так, як було в минулому році.

Жовтень-листопад-це підйом захворюваності теж був минулого року. Це пікові моменти, вони завжди сигналять при кожній респіраторній інфекції", - каже заступник міського голови.

Крім того, на Харківщині всього 39 шкіл з 730 не підуть на дистанційку

Такі дані озвучив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха.

Він нагадав, що переводити на дистанційну форму навчання не будуть ті навчальні заклади, де вакциновано понад 80% персоналу.

"У Харківській області відкрилося 1 вересня понад 730 загальноосвітніх середніх шкіл. З них 39 (тільки 39, або вже 39) перейшли цей поріг у 80%. Необхідно сказати, що Міністерство охорони здоров'я вважає такими, що пройшли цикл вакцинації тих, хто отримав 2 дози – тобто 2 щеплення", – заявив Семенуха.

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