Жителям Харькова рассказали о третьей волне COVID-19

Об этом на брифинге сообщила вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан.

"Чуда не будет, и расслабляться у нас нет никаких причин. Мы понимаем, что все равно будет вспышка. Прогнозируют, что вспышка будет в конце октября и в ноябре. Это ровно так, как было в прошлом году.

Октябрь-ноябрь – это подъем заболеваемости тоже был в прошлом году. Это пиковые моменты, они всегда сигналят при каждой респираторной инфекции”, – говорит заместитель городского головы.

Кроме того, на Харьковщине всего 39 школ из 730 не уйдут на дистанционку

Такие данные озвучил заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха.

Он напомнил, что переводить на дистанционную форму обучения не будут те учебные заведения, где вакцинировано более 80% персонала.

“В Харьковской области открылось 1 сентября более 730 общеобразовательных средних школ. Из них 39 (только 39, или уже 39) перешли этот порог в 80%. Необходимо сказать, что Министерство здравоохранения считает прошедшими цикл вакцинации тех, кто получил 2 дозы – то есть 2 прививки”, – заявил Семенуха.

Напомним, ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали.

Как сообщала Politeka, в Минздраве назвали самую популярную вакцину в мире: признали 144 страны.

Также Politeka писала, что ВОЗ предупредила о новой напасти, есть у каждого третьего заболевшего: все подробности.