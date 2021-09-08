Харків'яни вимагають змін у метро

Таку петицію опублікували на сайті міської ради Харкова.

Харків'яни просять збільшити кількість терміналів для оплати банківськими картками на станціях в метро.

"У зв'язку зі сформованою ситуацією на станціях метро до Харкова, а саме: зі збільшенням кількості потоку пасажирів і створення ними ненавмисної черги на оплату за проїзд, прошу міської влади встановити в більшій кількості термінали (на кожній станції метро), для оплати за проїзд банківськими картами", - пише автор петиції.

До слова, у Харкові чоловік почав курити прямо у вагоні метро

Про це повідомили в соцмережах.

Поведінка чоловіка з електронною сигаретою викликала обурення в мережі, в коментарях також відзначили, що на чоловікові немає маски.

Начальник прес-служби Харківського метрополітену Олексій Бітнер заявив, що скарг з приводу куріння у вагоні метро від пасажирів не надходило.

Нагадаємо, НП в метро Києва, людей терміново виводять на вулицю: кадри з місця подій.

Як повідомляла Politeka раніше, пасажири влаштували бійку в київському метро, відео: все через маску

Також Politeka писала про НП в метро Харкова: людина опинилася на рейках, всі подробиці