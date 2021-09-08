Харків'яни вимагають змін у метро
Таку петицію опублікували на сайті міської ради Харкова.
Харків'яни просять збільшити кількість терміналів для оплати банківськими картками на станціях в метро.
"У зв'язку зі сформованою ситуацією на станціях метро до Харкова, а саме: зі збільшенням кількості потоку пасажирів і створення ними ненавмисної черги на оплату за проїзд, прошу міської влади встановити в більшій кількості термінали (на кожній станції метро), для оплати за проїзд банківськими картами", - пише автор петиції.
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До слова, у Харкові чоловік почав курити прямо у вагоні метро
Про це повідомили в соцмережах.
Поведінка чоловіка з електронною сигаретою викликала обурення в мережі, в коментарях також відзначили, що на чоловікові немає маски.
Начальник прес-служби Харківського метрополітену Олексій Бітнер заявив, що скарг з приводу куріння у вагоні метро від пасажирів не надходило.
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