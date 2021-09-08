У Харківській області оштрафували власника вівчарки

Так, увечері 20 липня 2021 року вівчарка вибігла на вулицю без намордника і вкусила перехожу за ногу. Власника собаки вирішили покарати штрафом.

Краснокутський районний суд Харківської області розглянув справу про адміністративне правопорушення відносно власника собаки.

Прийнято рішення визнати чоловіка винним у порушенні правил утримання кішок і собак і оштрафував на 51 грн без конфіскації тварини.

До слова, в українських парках розкидають смертельно небезпечну їжу для собак

Деякі домашні вихованці вже постраждали.

У сквері на вулицях Княжий Затон і Петра Григоренка кияни почали помічати розкидані "вкусняшки" для собак, наколоті на цвяхи, довгі голки і дроту.

Місцевий житель повідомив, що деякі тварини вже постраждали від рук догхантерів.

Нагадаємо, про атаку шакалів на жителів Одещини, історія отримала несподіваний поворот.

Як повідомляла Politeka, бійцівський собака розтерзав пенсіонерку посеред вулиці, деталі.

Також Politeka писала, що у Дніпрі серед білого дня побили дівчину і вкрали у неї собаку: кадри і подробиці з місця.