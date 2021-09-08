В Харьковской области оштрафовали владельца овчарки
Так, вечером 20 июля 2021 года овчарка выбежала на улицу без намордника и укусила прохожую за ногу. Владельца собаки решили наказать штрафом.
Краснокутский районный суд Харьковской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении собственника собаки.
Принято решение признать мужчину виновным в нарушении правил содержания кошек и собак и оштрафовал на 51 грн без конфискации животного.
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Некоторые домашние питомцы уже пострадали.
В сквере на улицах Княжий Затон и Петра Григоренко киевляне начали замечать разбросанные "вкусняшки" для собак, наколотые на гвозди, длинные иглы и проволоки.
Местный житель сообщил, что некоторые животные уже пострадали от рук догхантеров.
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