В Харьковской области оштрафовали владельца овчарки

Так, вечером 20 июля 2021 года овчарка выбежала на улицу без намордника и укусила прохожую за ногу. Владельца собаки решили наказать штрафом.

Краснокутский районный суд Харьковской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении собственника собаки.

Принято решение признать мужчину виновным в нарушении правил содержания кошек и собак и оштрафовал на 51 грн без конфискации животного.

К слову, в украинских парках разбрасывают смертельно опасную еду для собак

Некоторые домашние питомцы уже пострадали.

В сквере на улицах Княжий Затон и Петра Григоренко киевляне начали замечать разбросанные "вкусняшки" для собак, наколотые на гвозди, длинные иглы и проволоки.

Местный житель сообщил, что некоторые животные уже пострадали от рук догхантеров.

Напомним, об атаке шакалов на жителей Одесчины, история получила неожиданный поворот.

Как сообщала Politeka, бойцовская собака растерзала пенсионерку посреди улицы, детали.

Также Politeka писала, что в Днепре средь бела дня избили девушку и украли у нее собаку: кадры и подробности с места.