Харків'яни бояться, що на них впаде небезпечний залізний паркан
Петицію 7 вересня опублікували на сайті Харківської міськради.
"Звертаємося з проханням замінити аварійний паркан за адресою Григорівське шосе, 54а, залізобетонний паркан в дуже поганому стані, нахил приблизно на 60' на пішохідну зону.
Нещодавно впало дерево, завалило частину паркану і світлофор. Так аварійний розвалений паркан і стоїть! Сподіваємося на вирішення нашої проблеми!"- повідомляє автор петиції.
Жителі сподіваються, що у мерії почують пропозицію зробити в цьому ж районі тротуар-від вулиці Камської по Григорівському шосе до вулиці Дудинської, 1а.
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До слова, нещодавно в Харкові обвалилася стіна будівлі.
Кадри з місця опублікували місцеві жителі в соцмережах.
У Новобаварському районі обвалилася частина фасадної стіни житлового будинку.
Інцидент стався 3 вересня на вул.Котляревського, 3.
За попередніми даними, ніхто не постраждав, офіційна інформація перевіряється.
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