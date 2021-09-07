Харьковчане боятся, что на них упадет опасный железный забор
Петицию 7 сентября опубликовали на сайте Харьковского горсовета.
“Обращаемся с просьбой заменить аварийный забор по адресу Григоровское шоссе, 54а, железобетонный забор в очень плохом состоянии, наклон примерно на 60’ на пешеходную зону.
Недавно упало дерево, завалило часть забора и светофор. Так аварийный разваленный забор и стоит! Надеемся на решение нашей проблемы!” – сообщает автор петиции.
Жители надеятся, что в мэрии услышат предложение сделать в этом же районе тротуар – от улицы Камской по Григоровскому шоссе до улицы Дудинской, 1а.
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К слову, недавно в Харькове обвалилась стена здания.
Кадры с места опубликовали местные жители в соцсетях.
В Новобаварском районе обвалилась часть фасадной стены жилого дома.
Инцидент произошел 3 сентября на ул. Котляревского, 3.
По предварительным данным, никто не пострадал, официальная информация проверяется.
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