Харків'ян віднесло у відкрите море на надувному човні

6 вересня близько 22 години в поліцію зателефонував чоловік і повідомив про те, що його разом з 13-річним сином на надувному човні з саморобним вітрилом, забирає у відкрите море в районі Лазурного.

Рятувальники знайшли їх в 23:00 в 6 км від берега.

Рятувальники пересадили їх у свій човен і доставили до берега.

Чоловік розповів, що вони з сином приїхали з Харкова відпочивати в наметах на березі в Лазурному, потім вирішили перебратися на острів Джарилгач.

Але піднявся сильний вітер і їх почало швидко відносити від берега.

Раніше ми повідомляли, що на березі Чорного моря рибалка зловив дуже велику рибу, вона потягла його за собою, і він потонув.

Трагедія сталася вранці 1 вересня. У держслужбу повідомили, що чоловік потонув біля об'їзної дороги в Хаджибейському Лимані. Прибулі на місце події рятувальники дізналися у свідків, що чоловік вудив рибу.

Занадто велика риба зачепилася за риболовецький гачок, вона потягла чоловіка на дно. Він не зумів зберегти рівновагу, впав і потонув. Рятувальники обстежили прилеглу територію.

Нагадаємо, що на пляжі в Одеській області потонув чоловік:"не встигли врятувати".

Ще Politeka писала, що трагедія трапилася з чоловіком на пляжі, Відео: "відпочиваючим було байдуже".

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