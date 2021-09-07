На Харківщині поліцейські допомогли жінці

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції Чугуєва Харківської області.

В одному з будинків проживає самотня літня жінка.

Поліцейські з представниками соціального захисту зафіксували жахливі умови проживання пенсіонерки, в будинку навіть не було їжі.

Господиня будинку зізналася, що не їла більше доби, а пересуватися по будинку їй важко через втрачений зір-рідні жінку кинули.

Під час розмови з поліцією жінка зізналася, що її відвідують думки про суїцид.

Поліцейські спільно з небайдужими місцевими жителями та працівниками Соціального Захисту купили для неї продукти харчування, та доставили до лікарні.

По закінченню всіх медичних досліджень жінку доставлять до територіального центру Малинівської ОТГ.

До слова, чоловік телефонував пенсіонерам і вимагав гроші в обмін на допомогу близьким, які нібито опинилися в біді.

9 серпня чоловік зателефонував одній з потерпілих і представився "адвокатом".

Аферист заявив, що дочка жінки потрапила в ДТП і знаходиться в лікарні.

Пенсіонерка повинна була заплатити 9000 доларів, щоб дочка нібито уникла в'язниці.

Жінка передала гроші підозрюваному.

У прокуратурі переконані, що затриманий причетний до схожих випадків шахрайства в Приморському та Київському районах Одеси, де постраждалі віддали понад 20 тисяч доларів.

До слова, що злодій відкрив полювання на пасажирів маршрутки і пошкодував.

Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.

Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.