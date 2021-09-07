На Харьковщине полицейские помогли женщине
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Чугуева Харьковской области.
В одном из домов проживает одинокая пожилая женщина.
Полицейские с представителями социальной защиты зафиксировали ужасные условия проживания пенсионерки, в доме даже не было еды.
Хозяйка дома призналась, что не ела более суток, а передвигаться по дому ей тяжело из-за утраченного зрения - родные женщину бросили.
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Во время разговора с полицией женщина призналась, что ее посещают мысли о суициде.
Полицейские совместно с неравнодушными местными жителями и работниками социальной защиты купили для ей продукты питания, и доставили в больницу.
По окончанию всех медицинских исследований женщину доставят в территориальный центр Малиновской ОТГ.
К слову, мужчина звонил пенсионерам и требовал деньги в обмен на помощь близким, которые якобы оказались в беде.
9 августа мужчина позвонил одной из потерпевших и представился "адвокатом".
Аферист заявил, что дочь женщины попала в ДТП и находится в больнице.
Пенсионерка должна была заплатить 9000 долларов, чтобы дочь якобы избежала тюрьмы.
Женщина передала деньги подозреваемому.
В прокуратуре убеждены, что задержанный причастен к схожих случаев мошенничества в Приморском и Киевском районах Одессы, где пострадавшие отдали более 20 тысяч долларов.
К слову, что вор открыл охоту на пассажиров маршрутки и пожалел.
Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.
Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.