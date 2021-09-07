МОЗ ініціює перехід України в "жовту зону" з 13 вересня

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Україна сьогодні перевищила індикатори, які можуть перевести країну в "жовту" зону. Швидше за все, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки", - повідомив Ляшко.

Обмеження "жовтої" зони адаптивного карантину:

▪️ проведення масових заходів за участю більше 1 людини на 4 кв. м. площі будівлі або території,

▪️ заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

▪️ заповненість спортзалів та фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 кв. метрів,

▪️ обмеження за часом роботи закладів відсутні.

За минулу добу в Україні зафіксували 2197 заражень коронавірусом, зокрема у 197 дітей та 37 медиків.

Офіційно в країні підтверджено 2 300 504 випадки COVID-19, з яких 54 054 людини померли (+53 за добу), а 2 214 606 вилікувалися (+1429).

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