Минздрав инициирует переход Украины в "желтую зону" c 13 сентября
Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Украина сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну в "желтую" зону. Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности", – сообщил Ляшко.
Ограничения "желтой" зоны адаптивного карантина:
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▪️ проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
▪️ заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
▪️ заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,
▪️ ограничения по времени работы заведений отсутствуют.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2197 заражений коронавирусом, в частности у 197 детей и 37 врачей.
Официально в стране подтверждено 2 300 504 случая COVID-19, из которых 54 054 человека умерли (+53 за сутки), а 2 214 606 вылечились (+1429).
Напомним, ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали.
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