Минздрав инициирует переход Украины в "желтую зону" c 13 сентября

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Украина сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну в "желтую" зону. Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности", – сообщил Ляшко.

Ограничения "желтой" зоны адаптивного карантина:

▪️ проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,

▪️ заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

▪️ заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров,

▪️ ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2197 заражений коронавирусом, в частности у 197 детей и 37 врачей.

Официально в стране подтверждено 2 300 504 случая COVID-19, из которых 54 054 человека умерли (+53 за сутки), а 2 214 606 вылечились (+1429).

Напомним, ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали.

Как сообщала Politeka, в Минздраве назвали самую популярную вакцину в мире: признали 144 страны.

Также Politeka писала, что ВОЗ предупредила о новой напасти, есть у каждого третьего заболевшего: все подробности.