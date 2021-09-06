У Харкові побили пенсіонера

Про це повідомили у відділі поліції Харківської області.

Вранці 6 вересня група людей побила 67-річного чоловіка, який на спецтехніці прибирав територію саду Шевченка.

Крім того, зловмисники пошкодили техніку робітника.



На даний момент правоохоронці відкрили провадження за статтею за хуліганство, згідно з якою винуватців може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі.

До слова, в Харківській області поліцейські затримали чоловіка за вбивство знайомого.

Так, в поліцію надійшло повідомлення від випадкового перехожого про те, що в Чугуївському районі біля магазину сталася бійка.

Він став свідком того, як невідомий чоловік вдарив іншого ножем і побіг у невідомому напрямку.

На місці події поліцейські виявили тіло 40-річного місцевого жителя.

Менш ніж за годину правоохоронці розшукали та затримали 39-річного чоловіка.

Нагадаємо, що злодій відкрив полювання на пасажирів маршрутки і пошкодував.

Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.

Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.