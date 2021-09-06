У Харкові побили пенсіонера
Про це повідомили у відділі поліції Харківської області.
Вранці 6 вересня група людей побила 67-річного чоловіка, який на спецтехніці прибирав територію саду Шевченка.
Крім того, зловмисники пошкодили техніку робітника.
На даний момент правоохоронці відкрили провадження за статтею за хуліганство, згідно з якою винуватців може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі.
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До слова, в Харківській області поліцейські затримали чоловіка за вбивство знайомого.
Так, в поліцію надійшло повідомлення від випадкового перехожого про те, що в Чугуївському районі біля магазину сталася бійка.
Він став свідком того, як невідомий чоловік вдарив іншого ножем і побіг у невідомому напрямку.
На місці події поліцейські виявили тіло 40-річного місцевого жителя.
Менш ніж за годину правоохоронці розшукали та затримали 39-річного чоловіка.
Нагадаємо, що злодій відкрив полювання на пасажирів маршрутки і пошкодував.
Як повідомляла Politeka, на залізничному вокзалі чоловік задрімав поки чекав електричку, а коли прокинувся, то виявилося, що у нього викрали гроші.
Також Politeka писала, що в одному з супермаркетів у Київському районі 24-річний грабіжник, поки ніхто не бачив викрав закріплений на стіні телевізор.