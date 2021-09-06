В Харькове избили пенсионера

Об этом сообщили в отделе полиции Харьковской области.

Утром 6 сентября группа людей избила 67-летнего мужчину, который на спецтехнике убирал территорию сада Шевченко.

Кроме того, злоумышленники повредили технику рабочего.



На данный момент правоохранители открыли производство по статье за хулиганство, согласно которой виновников может грозить до четырех лет лишения свободы.

К слову, в Харьковской области полицейские задержали мужчину за убийство знакомого.

Так, в полицию поступило сообщение от случайного прохожего о том, что в Чугуевском районе возле магазина произошла драка.

Он стал свидетелем того, как неизвестный мужчина ударил другого ножом и побежал в неизвестном направлении.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело 40-летнего местного жителя.

Менее чем через час правоохранители разыскали и задержали 39-летнего мужчину.

Напомним, что вор открыл охоту на пассажиров маршрутки и пожалел.

Как сообщала Politeka, на железнодорожном вокзале мужчина задремал пока ждал электричку, а когда проснулся, то оказалось, что у него похитили деньги.

Также Politeka писала, что в одном из супермаркетов в Киевском районе 24-летний грабитель, пока никто не видел похитил закрепленный на стене телевизор.