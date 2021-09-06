У Харківській області зник молодий хлопець

Жителя селища Есхар шукає Чугуївський райвідділ поліції.

З 30 серпня місцезнаходження 19-річного Родіона Макаренка невідоме.

Особливі прикмети: татуювання у вигляді долара на середньому пальці лівої руки і у вигляді кастета – на лівій руці біля великого пальця.

До слова, в Харківській області зник юнак.

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".

17-річний Владислав Хом'як з села Мартове Чугуївського району вночі 1 вересня вийшов з дому, відтоді на зв'язок з рідними не виходив.

Прикмети: зріст 157 см, середньої статури, коротке світле волосся, світлі очі.

Був одягнений у спортивний темно-зелений костюм, чорні кросівки.

Особливі прикмети: відсутній передній зуб, біля великого пальця на лівій руці татуювання з буквами і абстракцією.

Будь-яку інформацію про місцезнаходження Владислава рідні просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.

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