У Харківській області зник молодий хлопець
Жителя селища Есхар шукає Чугуївський райвідділ поліції.
З 30 серпня місцезнаходження 19-річного Родіона Макаренка невідоме.
Особливі прикмети: татуювання у вигляді долара на середньому пальці лівої руки і у вигляді кастета – на лівій руці біля великого пальця.
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До слова, в Харківській області зник юнак.
Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні "Мілена".
17-річний Владислав Хом'як з села Мартове Чугуївського району вночі 1 вересня вийшов з дому, відтоді на зв'язок з рідними не виходив.
Прикмети: зріст 157 см, середньої статури, коротке світле волосся, світлі очі.
Був одягнений у спортивний темно-зелений костюм, чорні кросівки.
Особливі прикмети: відсутній передній зуб, біля великого пальця на лівій руці татуювання з буквами і абстракцією.
Будь-яку інформацію про місцезнаходження Владислава рідні просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
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