В Харьковской области пропал молодой парень

Жителя поселка Эсхар ищет Чугуевский райотдел полиции.

С 30 августа местонахождение 19-летнего Родиона Макаренко неизвестно.

Особые приметы: татуировки в виде доллара на среднем пальце левой руки и в виде кастета – на левой руке возле большого пальца.

К слову, в Харьковской области пропал юноша.

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

17-летний Владислав Хомяк из села Мартовое Чугуевского района ночью 1 сентября вышел из дома, с тех пор на связь с родными не выходил.

Приметы: рост 157 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы, светлые глаза.

Был одет в спортивный темно-зеленый костюм, черные кроссовки.

Особые приметы: отсутствует передний зуб, возле большого пальца на левой руке татуировка с буквами и абстракицией.

Любую информацию о местонахождении Владислава родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

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