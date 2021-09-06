В Харьковской области пропал молодой парень
Жителя поселка Эсхар ищет Чугуевский райотдел полиции.
С 30 августа местонахождение 19-летнего Родиона Макаренко неизвестно.
Особые приметы: татуировки в виде доллара на среднем пальце левой руки и в виде кастета – на левой руке возле большого пальца.
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К слову, в Харьковской области пропал юноша.
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
17-летний Владислав Хомяк из села Мартовое Чугуевского района ночью 1 сентября вышел из дома, с тех пор на связь с родными не выходил.
Приметы: рост 157 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы, светлые глаза.
Был одет в спортивный темно-зеленый костюм, черные кроссовки.
Особые приметы: отсутствует передний зуб, возле большого пальца на левой руке татуировка с буквами и абстракицией.
Любую информацию о местонахождении Владислава родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
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