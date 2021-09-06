У Харківській області чоловік отримав штраф за пост у соцмережі
Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.
Так, чоловік опублікував на своїй сторінці в Facebook текст, що містить прямі публічні заклики до зміни влади в Україні.
З'ясувалося що обвинувачений безробітний і з 2016 року перебуває на обліку у лікаря нарколога.
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Чоловік у суді вину визнав, тепер йому загрожує покарання у вигляді двох років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.
Також чоловікові доведеться заплатити 6 864,40 грн, витрачених на проведення експертиз.
До слова, у Харкові за поширенням наркотиків застали 29-річну дівчину.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Встановлено, що дівчина співпрацювала з інтернет-магазином, отримувала наркотики, фасувала їх і розкладала закладки.
В ході розслідування викрили дев'ять епізодів злочинної діяльності.
Їй повідомили про підозру за ч.2 ст. 307 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до 10 років з конфіскацією майна.
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