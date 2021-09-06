У Харківській області чоловік отримав штраф за пост у соцмережі

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Так, чоловік опублікував на своїй сторінці в Facebook текст, що містить прямі публічні заклики до зміни влади в Україні.

З'ясувалося що обвинувачений безробітний і з 2016 року перебуває на обліку у лікаря нарколога.

Чоловік у суді вину визнав, тепер йому загрожує покарання у вигляді двох років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.

Також чоловікові доведеться заплатити 6 864,40 грн, витрачених на проведення експертиз.

До слова, у Харкові за поширенням наркотиків застали 29-річну дівчину.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Встановлено, що дівчина співпрацювала з інтернет-магазином, отримувала наркотики, фасувала їх і розкладала закладки.

В ході розслідування викрили дев'ять епізодів злочинної діяльності.

Їй повідомили про підозру за ч.2 ст. 307 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до 10 років з конфіскацією майна.

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