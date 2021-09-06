Харків'ян попередили про перші заморозки

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Так, вже сьогодні, 6 вересня в області вночі очікується від +1 до +6 градусів, на поверхні грунту заморозки 0-3 градуси тепла по місту вночі — 2-4 градуси тепла, заморозки 0-2 градуси.

7 вересня, без опадів, вночі прогнозують від +2 до +7 градусів, на поверхні грунту заморозки 0-3 градуси, вдень температура повітря складе від +14 до + 19 градусів.

8 вересня вночі очікується 3-8 градусів тепла, заморозки — 0-3 градуси, вдень повітря прогріється до +21 градуса.

9 вересня температура повітря вночі - 5-10 градусів тепла, вдень — 20-25 градусів тепла.

До слова, нещодавно на Харків обрушилася Крижана буря.

Про це пише Харківський регіональний центр гідрометеорології.

Так, в суботу, 7 серпня, Харків "атакував" сильний дощ з великим градом.

"Рясний град наробив біди сьогодні в районі Північної Салтівки (Харків) і великої Данилівки. Пошкоджені рослини", - йдеться в повідомленні.



Потужні грози з градом виникли під впливом лінії приземної конвергенції в теплому секторі циклону з центром над країнами Балтії.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

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