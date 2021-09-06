Харків'ян попередили про перші заморозки
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Так, вже сьогодні, 6 вересня в області вночі очікується від +1 до +6 градусів, на поверхні грунту заморозки 0-3 градуси тепла по місту вночі — 2-4 градуси тепла, заморозки 0-2 градуси.
7 вересня, без опадів, вночі прогнозують від +2 до +7 градусів, на поверхні грунту заморозки 0-3 градуси, вдень температура повітря складе від +14 до + 19 градусів.
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8 вересня вночі очікується 3-8 градусів тепла, заморозки — 0-3 градуси, вдень повітря прогріється до +21 градуса.
9 вересня температура повітря вночі - 5-10 градусів тепла, вдень — 20-25 градусів тепла.
До слова, нещодавно на Харків обрушилася Крижана буря.
Про це пише Харківський регіональний центр гідрометеорології.
Так, в суботу, 7 серпня, Харків "атакував" сильний дощ з великим градом.
"Рясний град наробив біди сьогодні в районі Північної Салтівки (Харків) і великої Данилівки. Пошкоджені рослини", - йдеться в повідомленні.
Потужні грози з градом виникли під впливом лінії приземної конвергенції в теплому секторі циклону з центром над країнами Балтії.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою знову затопило ряд міських вулиць.
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