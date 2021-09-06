Харьковчан предупредили о первых заморозках
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Так, уже сегодня, 6 сентября в области ночью ожидается от +1 до +6 градусов, на поверхности грунта заморозки 0-3 градуса теплаю По городу ночью — 2-4 градуса тепла, заморозки 0-2 градуса.
7 сентября, без осадков, ночью прогнозируют от +2 до +7 градусов, на поверхности грунта заморозки 0-3 градуса, днем температура воздуха составит от +14 до +19 градусов.
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8 сентября ночью ожидается 3-8 градусов тепла, заморозки — 0-3 градуса, днем воздух прогреется до +21 градуса.
9 сентября температура воздуха ночью — 5-10 градусов тепла, днем — 20-25 градусов тепла.
К слову, недавно на Харьков обрушилась ледяная буря.
Об этом пишет Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Так, в субботу, 7 августа, Харьков "атаковал" сильный дождь с крупным градом.
"Обильный град наделал беды сегодня в районе Северной Салтовки (Харьков) и Большой Даниловки. Повреждены растения", – говорится в сообщении.
Мощные грозы с градом возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой снова затопило ряд городских улиц.
Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.