Харьковчан предупредили о первых заморозках

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Так, уже сегодня, 6 сентября в области ночью ожидается от +1 до +6 градусов, на поверхности грунта заморозки 0-3 градуса теплаю По городу ночью — 2-4 градуса тепла, заморозки 0-2 градуса.

7 сентября, без осадков, ночью прогнозируют от +2 до +7 градусов, на поверхности грунта заморозки 0-3 градуса, днем температура воздуха составит от +14 до +19 градусов.

8 сентября ночью ожидается 3-8 градусов тепла, заморозки — 0-3 градуса, днем воздух прогреется до +21 градуса.

9 сентября температура воздуха ночью — 5-10 градусов тепла, днем — 20-25 градусов тепла.

К слову, недавно на Харьков обрушилась ледяная буря.

Об этом пишет Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Так, в субботу, 7 августа, Харьков "атаковал" сильный дождь с крупным градом.

"Обильный град наделал беды сегодня в районе Северной Салтовки (Харьков) и Большой Даниловки. Повреждены растения", – говорится в сообщении.



Мощные грозы с градом возникли под влиянием линии приземной конвергенции в теплом секторе циклона с центром над странами Балтии.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой снова затопило ряд городских улиц.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.