У Харкові сталася масштабна ДТП

На площі Конституції потрійна ДТП-легковик намагався обігнати іншу машину і врізався в неї.

Судячи з відео, яке з'явилося в соцмережах, видно, як легковик обганяє іншу машину, після цього відбувається зіткнення з нею, а потім і з другою машиною.

Інформація про постраждалих відсутня.

Момент аварії потрапив на відео.

До слова, у Харкові водій тролейбуса поводився за кермом неналежно.

Про це повідомили в соцмережах.

Обурені пасажири зняли на відео водія тролейбуса, який курив і говорив по телефону під час руху.

"Дуже нервова робота в 35 тролейбусі", - іронічно прокоментували інцидент в мережі.

У мережі активно обговорюють відео:

"За куріння за кермом, та ще при перевезенні великої кількості людей тут мінімум звільнення", "Так у нас велика частина водіїв громадського транспорту курить за кермом. І що тепер? Треба кожен раз знімати і робити окремий пост з цього приводу?", "Якщо щось не подобається, то підійди і скажи водієві. Я так робила пару раз і водії гасили сигарети. А якщо знімати нишком і викладати, то що ж... Заробив на проїзд у тролейбусі", - пишуть у коментарях харків'яни.

Відео можна побачити тут.

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