В Харькове произошло масштабное ДТП
На площади Конституции тройное ДТП - легковушка пыталась обогнать другую машину и врезалась в нее.
Судя по видео, которое появилось в соцсетях, видно, как легковушка обгоняет другую машину, после этого происходит столкновение с ней, а затем и со второй машиной.
Информация о пострадавших отсутствует.
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Момент аварии попал на видео.
К слову, в Харькове водитель троллейбуса вел себя за рулем неподобающе.
Об этом сообщили в соцсетях.
Возмущенные пассажиры сняли на видео водителя троллейбуса, который курил и говорил по телефону во время движения.
«Очень нервная работа в 35 троллейбусе», — иронично прокомментировали инцидент в сети.
В сети активно обсуждают видео:
"За курение за рулем, да ещё при перевозке большого количества людей тут минимум увольнение", "Так у нас большая часть водителей общественного транспорта курит за рулём. И что теперь? Надо каждый раз снимать и делать отдельный пост по этому поводу?", "Если что-то не нравится, то подойди и скажи водителю. Я так делала пару раз и водители тушили сигареты. А если снимать втихаря и выкладывать, то что ж... Заработал на проезд в троллейбусе", - пишут в комментарих харьковчане.
Видео можно увидеть здесь.
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